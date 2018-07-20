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Когда невозможное стало возможным
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Когда невозможное стало возможным 

Рамблер 3 часа назад
В жизни любого человека бывают моменты, когда то, что всегда казалось невозможным, вдруг происходит. Эти люди доказали, что даже самые невероятные мечты могут стать реальными.
1. Молодой человек сумел попасть в баскетбольное кольцо с небоскрёба высотой 162 метра.
2. Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас, казалось, проиграл матч, но буквально в последнюю секунду сумел отбить мяч из неудобной позиции.
3. Спортсмен из Швейцарии Кристиан Галлер установил сноубордический рекорд: он взлетел в прыжке на своей доске на высоту 11,3 м.
4. Любители сёрфинга покорили гигантские волны возле города Назаре в Португалии.
5. Мальчишке удалось подбросить карандаш так, чтобы он не только приземлился тупым концом, но и устоял в таком положении.
6. Поклонник гольфа сумел сбить мячом крышку с пивной бутылки, не разбив саму бутылку.
7. Подросток запустил с крыши высотки бумажный самолётик так, что тот самостоятельно прилетел прямо в мусорный контейнер.
8. Парашютист сумел настолько метко приземлиться, что сразу же уселся на скамейку.
9. Любитель острых ощущений подкинул жестяную банку, находясь на катере, вплывавшим под мост. Когда катер выплыл из-под моста, банка упала прямо в руки трюкача.
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