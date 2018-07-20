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Ученых напугало создание из глубин джунглей
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Ученые испугались создания из глубин джунглей 

Trendymen 13 часов назад
Браконьеры поймали гигантского летающего монстра на Филиппинах и всерьез озадачили ученых: больше всего странное создание похоже на вампира из средневековых сказок.
Длина тела необычного зверя примерно два метра. С растянутыми в стороны крыльями летун и вовсе выглядит будто Джиперс-Криперс — с такими размерами он мог бы охотиться и на крупных млекопитающих.
Сотрудники National Geographic полагают, что браконьерам повезло отловить необычно большой экземпляр летающего лемура. Этот вид встречается только на Филиппинах, правда размеры особей обычно не превышают размеров обычной домашней кошки.
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