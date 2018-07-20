Ученых напугало создание из глубин джунглей

Ученые испугались создания из глубин джунглей

Браконьеры поймали гигантского летающего монстра на Филиппинах и всерьез озадачили ученых: больше всего странное создание похоже на вампира из средневековых сказок.

Длина тела необычного зверя примерно два метра. С растянутыми в стороны крыльями летун и вовсе выглядит будто Джиперс-Криперс — с такими размерами он мог бы охотиться и на крупных млекопитающих.