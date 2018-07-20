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Сбывшиеся предсказания Нострадамуса
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Сбывшиеся предсказания Нострадамуса 

Рамблер 6 часов назад
Врач, алхимик и астролог Нострадамус вошёл в историю благодаря не столько научным изысканиям, сколько предсказаниями. Он жил в 16 веке, но говорил о том, что ждёт человечество в будущем. Многие его предсказания действительно сбылись. Что это: простые совпадения или мистика?
1. Нострадамус предсказал, что как-то в бедной европейской семье родится малыш, который вырастет в оратора, способного поразить речами любого. Кроме того, он написал следующее: «Свирепые голодные звери перейдут реки, и большая часть мира будет сражаться против Хистера». Многие толкователи усматривают здесь намёк на появление Гитлера.
2. Ещё одно предсказание Нострадамуса гласит: «Кровь невинных будет потребована Лондоном. Горящим огнём в трижды двадцать плюс шесть старая дама рухнет с высоты своего трона и многие дворцы будут уничтожены». Удивительно, но прогноз сбылся. В начале сентября 1666 года в Лондоне произошёл катастрофический пожар, уничтоживший 13 500 домов, церкви и Королевскую биржу.
3. Также пророк говорил о испепеляющем оружии. «Небесная стрела протянет крыло смерти. Большое завоевание: гордый народ будет сражён камнем, брошенным с дерева. Слухи о чём-то чудовищном, созданном человеком, что приведёт к истреблению». Кое-кто считает, что в этих строках говорится об атомной бомбардировке Японии в 1945 году.
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