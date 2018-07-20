Животные, которые зарабатывают больше вас

Некоторые хозяева любят своих животных до безумия. Иногда эта любовь переходит все дозволеные границы. Эти люди показали, как сильно они обожают своих питомцев.

Кошка Карла Лагерфельда

#FreetheNipple Публикация от Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) 27 Фев 2016 в 3:16 PST У этой кошки есть горничная Франсуаза, которая присматривает за ней. Шупетт снимается в рекламе люксовых брендов. У хвостатой красавицы есть своя линейка одежды и косметики.

Также Шупетт обладательница личного самолета. Завтракает и ужинает она с Карлом за одним столом. Каждые 10 дней питомца осматривает ветеринар. Карл утверждает, что читает желания кошки по глазам и очень дорожит ею.

Чихуахуа Пэрис Хилтон

#DoggyMansion 💖🐺🐶🐶🐶 #ParisHilton #HiltonPets Публикация от Paris Hilton's Pets (@hiltonpets) 28 Окт 2016 в 3:18 PDT Над этим домом работали дизайнеры Филлип Старк и Файе Ресник. Собаки весело резвятся в своем жилище и ни в чем себе не отказывают.

Овчарка Гюнтер IV

Когда-то овчарке Гюнтеру III досталось огромное наследство от его хозяйки — графини Карлотты Либенштейн. Через какое-то время Гюнтер III покинул этот мир, а унаследовал его деньги и недвижимость сын — Гюнтер IV. Как и его отец, Гюнтер младший живет в своих апартаментах вместе с людьми, которые управляют его наследством. В его распоряжении несколько особняков: в Германии, на Багамах и в Италии.