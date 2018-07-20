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Животные, которые зарабатывают больше вас
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Животные, которые зарабатывают больше вас 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @choupettesdiary
Некоторые хозяева любят своих животных до безумия. Иногда эта любовь переходит все дозволеные границы. Эти люди показали, как сильно они обожают своих питомцев.

Кошка Карла Лагерфельда

Шупетт — любимая кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда.

Happy #FathersDay Daddy @karllagerfeld. Thank you for bringing me into the (fashion) world. 😘

Публикация от  Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary)

У этой кошки есть горничная Франсуаза, которая присматривает за ней. Шупетт снимается в рекламе люксовых брендов. У хвостатой красавицы есть своя линейка одежды и косметики.

#FreetheNipple

Публикация от  Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary)

Также Шупетт обладательница личного самолета. Завтракает и ужинает она с Карлом за одним столом. Каждые 10 дней питомца осматривает ветеринар. Карл утверждает, что читает желания кошки по глазам и очень дорожит ею.

Чихуахуа Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон построила для своих 20-и маленьких собачек особняк в итальянском стиле. В распоряжении ее питомцев 28 квадратных метров.
Над этим домом работали дизайнеры Филлип Старк и Файе Ресник. Собаки весело резвятся в своем жилище и ни в чем себе не отказывают.

#DoggyMansion 💖🐺🐶🐶🐶 #ParisHilton #HiltonPets

Публикация от  Paris Hilton's Pets (@hiltonpets)

Овчарка Гюнтер IV

Когда-то овчарке Гюнтеру III досталось огромное наследство от его хозяйки — графини Карлотты Либенштейн. Через какое-то время Гюнтер III покинул этот мир, а унаследовал его деньги и недвижимость сын — Гюнтер IV. Как и его отец, Гюнтер младший живет в своих апартаментах вместе с людьми, которые управляют его наследством. В его распоряжении несколько особняков: в Германии, на Багамах и в Италии.
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