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Мороженое для котов придумали любители животных
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Мороженое для котов придумали любители животных 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @huhai_sinoalice
Если хотите порадовать своего питомца, вы можете приготовить для него мороженое, которое точно придется ему по вкусу.
Все на свете любят котиков, а те, кто считает, что не испытывает теплых чувств этим прекрасным созданиям, просто пока не знают, на что способны на самом деле.
В Японии кошек действительно любят, и самые преданные владельцы животных не устают их радовать новыми игрушками и вкусной едой, например, мороженым. Готовится оно очень просто, достаточно взять любимый корм питомца, измельчить в блендере и с небольшим количеством воды и заморозить.
Котам такой "десерт" неизменно нравится, а еще позволяет немного охладиться в жару. Ветеринары отмечают, что это хороший способ предотвратить обезвоживание кошачьего организма в жару. Ведь кошки не имеют склонности пить воду часто, в отличие от собак, например.
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