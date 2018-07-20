Торты в форме животных ужаснули Сеть

Британский кондитер Ханна Эдвардс печет реалистичные торты в виде животных. Но Эдвардс не рассчитывала, что зоозащитники ополчатся против нее, посмотрев это видео.

Женщина хотела похвастаться своим мастерством и опубликовала видео, на котором режет торт в форме собаки. Любители животных обратили внимание на то, что это выглядит очень жестоко. Свой гнев они в полной мере выразили в комментариях на Facebook, где написали следующее:

"Это отвратительно! Что не так с людьми? Кто может резать и есть торт, который выглядит как настоящие животное: уши, глаза, лицо, ребра… Глупые!"

Надо отметить, что в тортах Ханна очень аппетитная на вид бисквитная начинка. Поэтому британка была очень удивлена негативной реакцией людей на ее кулинарные опыты.

"Это лучше, чем мясо. Мои торты сделаны из муки и яиц. В них нет ничего такого, чтобы могло принести вред животным. Я не перестану печь эти прекрасные торты только из-за того, что вы в них видите настоящих животных. Я оттачивала свое мастерство многие годы. Это дело моей жизни. ", — заявляет Ханна. You have to wondet how I ended up with this as a day job. 😂 #surreal #dogheads #sliceofface Публикация от The Cake Illusionist (@thecakeillusionist) 9 Июл 2018 в 11:38 PDT

Well this week is proving interesting! Публикация от The Cake Illusionist (@thecakeillusionist) 19 Июл 2018 в 11:54 PDT Отметим, что Эдвардс тратит свое время не только на выпечку. У нее есть двое детей, кошка, черепаха и пять кур. Все они требуют немало внимания и времени. Именно поэтому Ханну очень сложно назвать холоднокровной и безразличной к судьбе животных.

В итоге женщине пришлось удалить публикацию с Facebook. Все из-за того, что люди неадекватно отнеслись к творчеству Ханны.