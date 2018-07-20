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Торты в форме животных ужаснули Сеть
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Торты в форме животных ужаснули Сеть 

Рамблер 2 минуты назад
Фото: catersnews
Британский кондитер Ханна Эдвардс печет реалистичные торты в виде животных. Но Эдвардс не рассчитывала, что зоозащитники ополчатся против нее, посмотрев это видео.
Женщина хотела похвастаться своим мастерством и опубликовала видео, на котором режет торт в форме собаки. Любители животных обратили внимание на то, что это выглядит очень жестоко. Свой гнев они в полной мере выразили в комментариях на Facebook, где написали следующее:
"Это отвратительно! Что не так с людьми? Кто может резать и есть торт, который выглядит как настоящие животное: уши, глаза, лицо, ребра… Глупые!"
Надо отметить, что в тортах Ханна очень аппетитная на вид бисквитная начинка. Поэтому британка была очень удивлена негативной реакцией людей на ее кулинарные опыты.
"Это лучше, чем мясо. Мои торты сделаны из муки и яиц. В них нет ничего такого, чтобы могло принести вред животным. Я не перестану печь эти прекрасные торты только из-за того, что вы в них видите настоящих животных. Я оттачивала свое мастерство многие годы. Это дело моей жизни. ", — заявляет Ханна.
Отметим, что Эдвардс тратит свое время не только на выпечку. У нее есть двое детей, кошка, черепаха и пять кур. Все они требуют немало внимания и времени. Именно поэтому Ханну очень сложно назвать холоднокровной и безразличной к судьбе животных.

Well this week is proving interesting!

Публикация от  The Cake Illusionist (@thecakeillusionist)

В итоге женщине пришлось удалить публикацию с Facebook. Все из-за того, что люди неадекватно отнеслись к творчеству Ханны.
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