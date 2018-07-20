Ещё
Оживленную трассу перекрыли на час ради уток
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оживленную трассу перекрыли на час ради уток 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Highways England
Британские водители остановились на целый час, чтобы пропустить стаю уток, переходящих дорогу.
Утки решили перейти высокоскоростную трассу М25 в вечерний час пик, когда автомобилисты спешили домой после работы. Ради водоплавающих трассу пришлось перекрыть. Однако птицы не сразу верно сориентировались в ситуации, им пришлось трижды перебираться через сломанный забор. Ожидание затянулось на час, однако утки успешно преодолели все препятствия и в итоге попали туда, куда хотели, никто из них не пострадал.
Highways England
Водители проявили терпение, хотя, наверняка, многие мечтали попасть домой побыстрее. Позже в твитере появились фотографии с места событий, в комментариях кто-то предположил, что автомобилисты могли начать "плеваться перьями", пока ждали как утиное семейство пересечет дорогу. Но, к счастью, все завершилось благополучно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропали сомалийские пираты82
Единственный город в мире, где живут только женщины21
Какими станут люди через тысячу лет20
Эти красотки родились мужчинами10
Сбывшиеся предсказания Нострадамуса3
Видео
02:53
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Безумный мир
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
01:55
Люди в черном: почему у евреев такая одежда
Люди
07:16
Сбывшиеся предсказания Нострадамуса
Безумный мир
06:07
Места на Земле, откуда не возвращаются
Места
10:01
Когда невозможное стало возможным
Безумный мир
04:26
Почему мы боимся, когда 13 выпадает на пятницу
Истории
07:08
Странные пустующие города-призраки
Места
10:02
Случайные изобретения, без которых немыслима жизнь
Истории
10:06
Звуки, которые вы услышите впервые
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение