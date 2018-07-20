Оживленную трассу перекрыли на час ради уток

Британские водители остановились на целый час, чтобы пропустить стаю уток, переходящих дорогу.

Утки решили перейти высокоскоростную трассу М25 в вечерний час пик, когда автомобилисты спешили домой после работы. Ради водоплавающих трассу пришлось перекрыть. Однако птицы не сразу верно сориентировались в ситуации, им пришлось трижды перебираться через сломанный забор. Ожидание затянулось на час, однако утки успешно преодолели все препятствия и в итоге попали туда, куда хотели, никто из них не пострадал.

Highways England

Водители проявили терпение, хотя, наверняка, многие мечтали попасть домой побыстрее. Позже в твитере появились фотографии с места событий, в комментариях кто-то предположил, что автомобилисты могли начать "плеваться перьями", пока ждали как утиное семейство пересечет дорогу. Но, к счастью, все завершилось благополучно.