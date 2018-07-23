Загадка про змею с ножом озадачила пользователей

Социальные сети мотивируют людей задаваться самыми необычными вопросами. И порой находить на них ответы.

Впрочем, даже если задача останется без ответа, то и спрашивающий, и комментаторы в любом случае от души повеселятся.

Например, пользователь Twitter под ником ChappellTracker спросила у своих подписчиков, как именно смогла бы змея держать нож, учитывая, что у нее нет рук.

@ChappellTracker

Женщина предположила, что она могла бы воспользоваться ртом или же хвостом, и показала две соответствующие картинки. Подписчики начали голосовать за понравившийся вариант и предлагать свои версии.

@ChappellTracker

Самой остроумной, без сомнения, стала змея-головорез с двумя ножами, один из которых она держит во рту, а другой — хвостом. Однако главный вопрос — зачем рептилии холодное оружие — остался без ответа.