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Загадка про змею с ножом озадачила пользователей
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Загадка про змею с ножом озадачила пользователей 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "38 попугаев"
Социальные сети мотивируют людей задаваться самыми необычными вопросами. И порой находить на них ответы.
Впрочем, даже если задача останется без ответа, то и спрашивающий, и комментаторы в любом случае от души повеселятся.
Например, пользователь Twitter под ником ChappellTracker спросила у своих подписчиков, как именно смогла бы змея держать нож, учитывая, что у нее нет рук.
@ChappellTracker
Женщина предположила, что она могла бы воспользоваться ртом или же хвостом, и показала две соответствующие картинки. Подписчики начали голосовать за понравившийся вариант и предлагать свои версии.
@ChappellTracker
Самой остроумной, без сомнения, стала змея-головорез с двумя ножами, один из которых она держит во рту, а другой — хвостом. Однако главный вопрос — зачем рептилии холодное оружие — остался без ответа.
Комментарии10
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