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Девушка выиграла конкурс красоты в костюме супницы
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Девушка выиграла конкурс красоты в костюме супницы 

Рамблер 1 час назад
Оригинальный подход всегда вознаграждается. Лишнее подтверждение тому — история Тасаны Мансо, участницы конкурса "Мисс Гранд Таиланд".
Красавицы съехались со всей страны, чтобы побороться за корону победительницы. Безусловно, ярким зрелищем стал конкурс костюмов, в котором девушки должны были показать не только вкус, но и знание родной культуры. А именно — воплотить в наряде особенности тайского быта.
Тасана Мансо, участница от провинции Накхонситхаммарат, блестяще справилась с испытанием. Она продемонстрировала платье, оформленное в виде чаши тайского супа том-ям.
Кроме того, девушка показала небольшое представление, она как будто выдавила в супницу лайм и попробовала блюдо.
Зрители и жюри были в восторге, а девушка получила первую премию в номинации, на сумму в 3000 долларов.
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