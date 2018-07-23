Девушка выиграла конкурс красоты в костюме супницы

Оригинальный подход всегда вознаграждается. Лишнее подтверждение тому — история Тасаны Мансо, участницы конкурса "Мисс Гранд Таиланд".

Красавицы съехались со всей страны, чтобы побороться за корону победительницы. Безусловно, ярким зрелищем стал конкурс костюмов, в котором девушки должны были показать не только вкус, но и знание родной культуры. А именно — воплотить в наряде особенности тайского быта.

Тасана Мансо, участница от провинции Накхонситхаммарат, блестяще справилась с испытанием. Она продемонстрировала платье, оформленное в виде чаши тайского супа том-ям.

Кроме того, девушка показала небольшое представление, она как будто выдавила в супницу лайм и попробовала блюдо.

Зрители и жюри были в восторге, а девушка получила первую премию в номинации, на сумму в 3000 долларов.