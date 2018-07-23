Грузчик прошел 32 км до работы из-за сломанного авто

Уолтер Карр из Бирмингема в штате Алабама продемонстрировал невероятную ответственность в первый рабочий день на новом месте.

Дело в том, что американец накануне выхода на новую работу обнаружил, что его машина сломалась. А к 8 утра следующего дня он в качестве представителя фирмы должен был прибыть в дом своих клиентов, чтобы организовать перевозку вещей. И дом находился в 32 километрах от местожительства Карра.

Так как у него не оказалось знакомых, способных его подбросить, мужчина принял решение идти пешком. Для этого он выдвинулся среди ночи и к утру встретил полисмена, который, узнав его историю, поразился выносливости Уолтера и пригласил его на завтрак. После чего подвез к дому клиентов.

Узнав о поступке Уолтера Карра, клиентка Дженни Лами предложила ему отдохнуть, пока не приедет грузовая машина, но Карр сразу же приступил к своим обязанностям.

История упорного работника быстро распространилась в соцсетях, так что о ней узнал исполнительный директор компании Bellhops Люк Марклин.

Он приехал из Теннеси, чтобы познакомиться с новым работником, и, потрясенный его самоотверженностью, подарил ему автомобиль Ford Escape 2014 года.