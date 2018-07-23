Исполинские сооружения, построенные животными

Домашним животным достаточно уютной лежанки, некоторые виды в дикой природе довольствуются гнездом или норой. Но есть животные и насекомые, который в природе без всяких строительных приспособлений, умудряются создать гигантские постройки.

1. Термиты. Сейчас в мире живёт почти 3 000 видов термитов, а прародители термитов, по мнению учёных, умели летать. Термиты создают колоссальные по размерам сооружения — термитники. Они используют для этого песок, глину, щепки, и за несколько веков могут построить термитников в несколько метров высотой. Самый крупный термитник имеет высоту 12,8 метра.

2. Бобры. У этих млекопитающих очень сильные челюсти и прочные зубы-резцы, с помощью которых они грызут и валят деревья, из которых строят плотины и хатки. Сильные бобры за день способны перетащит вес в 10 раз больше собственного. В канадском национальном парке Вуд-Баффало бобры строят плотину с семидесятых годов. Последние измерения показали, что её длина составила 850 метров.

3. Обыкновенные общественные ткачи. Эти маленькие птички строят самые большие гнёзда, причём обустраивают их так, чтобы в них не попадала вода. У гнёзд из грязи, веток, листвы есть стенки, крыша и дно. Общие гнёзда ткачей достигают восьми метров в длину и двух в высоту, здесь может быть до 300 отдельных гнёзд.