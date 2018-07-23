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Одни и те же грабли: коала оказался в заборе
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Одни и те же грабли: коала оказался в заборе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Metro
В Австралии маленький коала попал в "ловушку" забора и это уже в третий раз, когда волонтерам приходится вызволять зверька из беды.
Один и тот же коала застревает головой в различных местах. На этот раз ему снова не повезло, и его голова оказалась в заборе.
В 2016 году этот коала попал в ловушку, не сумев выбраться из-под дерева. Он достаточно сильно пострадал, поэтому волонтерам пришлось отправить малыша на реабилитацию. После небольшого лечения и восстановления этот коала был выпущен обратно на волю в дикую природу.
В ноябре этого же года его сбил автомобиль и малютку снова пришлось оставлять на реабилитацию. И вот сейчас мишка снова попал в неприятности, когда его голова оказалась между палок забора.
Metro
Очевидцы удивляются, как можно быть таким "везучим" зверьком. Но есть надежда, что с третьего раза коала образумится и больше не будет попадать в неприятности. А может ему просто нравится находится на реабилитации, поближе к людям.
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