Ещё
Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней
Далее:
Читайте также:
Ещё

Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Пейдж Хантер (Paige Hunter) написала около 40 записок с вдохновляющими текстами и развесила их на мосту, печально известному из-за большого числа совершенных на нем самоубийств. Как отмечает Chronicle Live, с помощью посланий она спасла жизни шестерых человек.
16-летняя девушка крепила сообщения с подбадривающими выражениями на мост Уирмут в английском городе Сандерленд. В них она обращалась к потенциальным самоубийцам фразами «Ты не один» и «Даже если все сложно, твоя жизнь все равно имеет значение».
Инициативу девушку решили поощрить в местом отделе полиции: ей выдали бумагу с благодарностями и сообщили, что ее чуткий метод поддержки уязвимых людей помог спасти как минимум шесть жизней.
«Моя семья гордится мной. Я собираюсь повесить благодарность на стену. На самом деле я просто хотела помочь людям», — рассказала Хантер журналистам.
Она также сообщила, что получает слова поддержки и похвалу в социальных сетях. По ее словам, люди, стоящие в шаге от самоубийства, действительно нуждаются в подобных фразах и благодарят ее за помощь.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что Марина Мнишек прокляла род Романовых3
Где в Советской армии кормили лучше всего
Красавицы в бикини спасаются от жары10
Эфиопия и другие страны с военными базами СССР
Проводница рассказала всю правду о своей профессии11
Видео
02:53
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Безумный мир
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
01:55
Люди в черном: почему у евреев такая одежда
Люди
05:00
Самые скупые богачи
Люди
05:31
Города, которые скоро уйдут под воду
Места
10:54
Фантастический клады, найденные случайно
Истории
00:56
Девушка выиграла конкурс красоты в костюме супницы
Безумный мир
12:59
Стадионы мира — настоящие гиганты
Места
14:37
Самые дорогие проекты, которые провалились
Истории
05:07
Заброшенные станции метро
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение