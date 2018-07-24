Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней

Жительница Великобритании Пейдж Хантер (Paige Hunter) написала около 40 записок с вдохновляющими текстами и развесила их на мосту, печально известному из-за большого числа совершенных на нем самоубийств. Как отмечает Chronicle Live, с помощью посланий она спасла жизни шестерых человек.

16-летняя девушка крепила сообщения с подбадривающими выражениями на мост Уирмут в английском городе Сандерленд. В них она обращалась к потенциальным самоубийцам фразами «Ты не один» и «Даже если все сложно, твоя жизнь все равно имеет значение».

Инициативу девушку решили поощрить в местом отделе полиции: ей выдали бумагу с благодарностями и сообщили, что ее чуткий метод поддержки уязвимых людей помог спасти как минимум шесть жизней.

«Моя семья гордится мной. Я собираюсь повесить благодарность на стену. На самом деле я просто хотела помочь людям», — рассказала Хантер журналистам.

Она также сообщила, что получает слова поддержки и похвалу в социальных сетях. По ее словам, люди, стоящие в шаге от самоубийства, действительно нуждаются в подобных фразах и благодарят ее за помощь.