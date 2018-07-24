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Везучий мышонок поразил Сеть
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Везучий мышонок поразил Сеть 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @SheldonFire
Пожарные спасли полевого мышонка на воспламенившемся лугу в Бирмингеме.
Жители вызвали пожарных примерно в три часа дня, чтобы те потушили пожар, который начался на сухом пустыре. Это был один из самых жарких дней в Британии.
@SheldonFire
Но каково было удивление спасателей, когда они обнаружили маленького мышонка посреди выжженной земли.
Огонь охватил примерно 15 метров площади и быстро расходился по близлежащей местности. В такой ситуации шансы выжить крайне малы. Возможно, мышонок — единственное живое существо, которому посчастливилось выжить в таком пекле.
@SheldonFire
Один из пожарных написал в своем Twitter следующее:
"Спасен один мышонок из загоревшейся травы. Такие пожары приносят ущерб нашим ресурсам, а также экологии и экосистеме в целом"
Малютке очень повезло не сгореть заживо и не отравиться угарным газом, а остаться в целости и сохранности.
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