Странности природы, которые не остановить

Человек думает, что подчинил природу себе, но время от времени она доказывает обратное. Некоторые проявления стихии обуздать невозможно, а нам остаётся только наблюдать за ними и удивляться природной мощи.

1. Ледяное цунами. В 2013 году в Канаде и американском штате Миннесота жители прибрежных домов увидели, как на них наступают массы льда. Ледяная «волна» на некоторых участках достигала высоты шести метров, несколько домов были полностью разрушены, другие сильно повреждены.

2. Пылевая буря. Это явление нередко наблюдают в летние месяцы в пустынных и полупустынных областях. Частицы пыли и грязи собираются в гигантскую тучу возле земли, которая движется вперёд, поглощая всё, что попадается на пути. Фронт может иметь высоту до полутора километров.

3. Пенный берег. Чаще этот феномен наблюдается в Южном полушарии. В 2007 году океан затопил пеной 50 километров побережья. За несколько минут пеной покрылись улицы и дома, а люди даже не успели понять, что происходит. Учёные полагают, что причина образования пены — загрязнение воды, хотя есть мнение, что пенообразование — процесс естественный.