Что вы хотели знать о внеземных цивилизациях, но боялись спросить

О том, что мы не одиноки во Вселенной, люди начали задумываться ещё в древности. Доподлинно неизвестно, кто первым об этом подумал, но научные исследования этого вопроса можно отнести к концу XIX века, когда началось активное освоение радиоволн.

Первым сказал о том, что ему удалось получить сигнал внеземного происхождения легендарный Никола Тесла

В 1899 году он якобы получил на установленные им радиопередатчики сигналы, которые, как стал уверять Тесла, были получены не откуда-нибудь, а с самого Марса.

В своем дневнике ученый писал: «Только потом у меня мелькнула догадка, что эти сигналы направлены. Хотя я не мог понять их значения, я все больше убеждаюсь, что был первым, кто услышал приветствие одной планеты другой».

Когда об оптытах Теслы узнали в Европе, то Маркони выступил перед журналистами, сказав, что Тесла 28 июля 1899 года на своей опытной станции в Колорадо-Спрингс принял его «рекордные трансатлантические радиосообщения». Ведь именно в этот день Маркони проводил свою серию рекламно-коммерческих трюков на Ла-Манше для представителей британского адмиралтейства и французского флота.

Тесла не сдавался. В своей статье «Главные достижения ушедшего столетия», опубликованной в 1900 году в журнале «Эпоха», он писал: «Разумеется, всякий может насмехаться над самой возможностью контакта с нашими соседями по Вселенной, например с Марсом, или считать это розыгрышем, но я говорил об этом совершенно серьезно… В один прекрасный день все жители Земли, как один, поднимут глаза к небу с любовью и благоговением, пораженные радостным известием. Братья! У нас есть послание из другого мира, неизвестного и далекого. В нем говорится: „Один… два… три…“.

На сегодняшний день учеными обнаружена 561 экзопланета в 470 планетных системах. Всего же в галактике Млечный путь примерно 50 миллиардов экзопланет, 2 миллиона из которых являются „землеподобными“.

В 1960 году Фрэнк Дрейк, профессор астрономии и астрофизики калифорнийского университета Santa Cruz, даже вывел уравнение по поиску внеземных цивилизаций.

Он пришел к выводу, что на 100 миллиардах подобных нашей планет должно находиться от нескольких тысяч до сотен миллионов цивилизаций, способных на контакт с нашей.

Нужно сказать, что большинство переменных в уравнении Дрейка носят гипотетический или даже спекулятивный характер. Ещё в 1950 году итальянский физик Энрико Ферми сформулировал важное утверждение о том, что если Вселенная была бы заполнена существами, подобными нам, то мы их уже давно встретили бы.

В кратком изложении парадокс Ферми выглядит так: „Где же все?“.

В 1960-х годах в США стартовала серия проектов под общим названием SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Цель проекта была сформулирована кратко: поиск внеземных цивилизаций.

Энтузиасты проекта (а он существует и сегодня) уверены, что можно обнаружить цивилизации, похожие на земную, если они находятся примерно на том же уровне технологического развития и живут в системах, похожих на Солнечную.

Уже упомянутый Фрэнк Дрейк в 1960 году запустил проект „Озма“, в рамках которого телескоп Green Bank собирал сигналы с двух систем солнечного типа — Тау Кита и Эпсилон Эридана. Проект SETI некоторое время финансировало Национальное космическое агентство США ( NASA ), однако сегодня проект SETI принципиально отказывается от госфинансирования, принимая только вклады от частных лиц.

Первая станция слежения за НЛО была создана в Техасе через год после запуска SETI, в 1972 году, под руководством полковника Стэнфорда. С того времени Пентагон разрабатывает стратегию по отражению внеземного вторжения, и создает вокруг своих проектов поистине загадочную ауру, приправленную доброй долей „слухов в виде версий“.

Так, бывший консультант Пентагона и Конгресса Тимоти Гуд в интервью BBC— 2 заявил, что экс-президент США Эйзенхауэр встречался с инопланетянами на военных базах и даже вступал с ними в мысленные разговоры. Насколько эта информация соответствует действительности сказать сложно, но то, что Пентагон всерьез рассматривает „внеземную угрозу“ очевидно.

15 августа 1977 года доктором Джерри Эйманом во время работы на радиотелескопе „Большое ухо“ в рамках проекта SETI был зафиксирован сильный узкополосный космический радиосигнал. Его характеристики, такие как полоса передачи и соотношение сигнала и шума соответствовали сигналу внеземного происхождения. Тогда Эйман обвёл соответствующие ему символы на распечатке и подписал на полях „Wow!“.

Радиосигнал исходил из области неба в созвездии Стрельца, примерно в 2.5 градусах к югу от звёздной группы Хи. Эйман ожидал повторный сигнал, но его так и не последовало. Первая проблема WOW-сигнала в том, что для его отправки (если все же принять как гипотезу его внеземное происхождение) требуется очень мощный передатчик — минимум 2, 2 гигаватт.

До сих пор самый мощный передатчик на Земле имеет мощность 3600 кВт.

По поводу происхождения этого загадочного послания есть масса гипотез, но ни одна из не является признанной. В 2012 году, к 35-летию WOW-сигнала обсерватория Аресибо отправила ответ из 10 000 закодированных посланий в направлении предполагаемого источника. Ответа земляне так и не дождались.

Если мы не можем найти внеземные цивилизации сегодня, это не значит, что жители Земли никогда прежде не могли встречаться с представителями других планет. Примерно такая логика прослеживается в трудах тех, кто считает, что земляне в древности имели связь с инопланетянами.

Главным идеологом теории палеоконтактов является швейцарский писатель и режиссер Эрих фон Дэникен. В своих книгах и на своих лекциях он уверяет, что в прошлом Землю часто посещали инопланетные пришельцы.

На развитие взглядов Дэникена повлияли открытия в Сахаре серии наскальных изображений существ, напоминавших инопланетян, которых их исследователь Анри Лот назвал „периодом круглоголовых людей“ в искусстве Северной Африки и описал в своей работе „В поисках фресок Тассили“.

Еще одним идеологом палеоконтактов был американский писатель азербайджанского происхождения Захария Ситчин. Он утверждал, что гуманоиды могущественной расы аннунаков из шумерской мифологии были жителями планеты Тиамат. Они, как писал Ситчин, посещали Землю и при помощи генной инженерии, создали наш вид, скрестив свои гены с генами Homo erectus. Люди им были нужны как дешёвая рабочая сила для своих золоторудных шахт.

Несмотря на всю развернутую сегодня деятельность, нужно признать, что в поисках внеземных цивилизаций человечество пока зашло не слишком далеко. Мы не высаживались нигде, кроме собственного спутника, самый удалённый от Земли объект человеческого происхождения (спутник Voyager 1), находится за пределами Солнечной Системы, но по космическим меркам расстояние в 0,002 световых года считается микроскопическим.

Даже найденная NASA 24 июля планета Kepler 452b находится на расстоянии 1400 световых лет от нас, что значит, что любой сигнал, полученный от возможной формы жизни на ней, будет датирован как минимум полутора тысячелетиями.

В связи с темой поиска внеземных цивилизаций интересно вспомнить Вернера фон Брауна, немецкого конструктора, отца астронавтики.

Доктор Кэрол Росин, которая в 1974-1977 годах работала вместе с фон Брауном в корпорации Fairchild Industries, неоднократно в интервью вспоминала о том, что фон Браун говорил про создание „образа врага“, необходимое для поддержания финансовой системы.

Фон Браун говорил, что сперва для этой цели использовалась „борьба с коммунизмом“, потом будет использоваться „борьба с терроризмом“, затем „борьба со странами изгоями“. В будущем „отец“ американской космической программы видел главными жупелами „метеоритную угрозу“ и „угрозу вторжения инопланетян“.