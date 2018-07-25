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Обезьяна на велосипеде попала в неловкую ситуацию
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Обезьяна на велосипеде попала в неловкую ситуацию 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Metro
Обезьяна решила просто прокатиться на велосипеде, но назойливая собака немедленно испортила все веселье.
Окружающих так развеселила эта ситуация, что они предпочли не вмешиваться. Поэтому обезьяне пришлось решать проблему самостоятельно. Она сделала несколько кругов по площади, пытаясь избавиться от назойливого пса.
Опустим вопрос, каким образом обезьяна заполучила велосипед и что она делала одна на городской площади, но все смотрели как зачарованные на это представление.
Не секрет, что обезьянам нравится пародировать людей, причем зачастую они прекрасно понимают, что делают. Это, конечно, не единственный случай, когда обезьяна села за руль велосипеда и поехала. Но героиня этого ролика очень хорошо держит равновесие на двухколесном велосипеде. Не каждый человек так умеет.
Предположительно видео было снято в Китае, комментарий под видео гласит: "Вы такое видите не каждый день".
Видео быстро распространилось по Сети и стало вирусным. Чем закончилась эта гонка — неизвестно. Может собака тоже хотела прокатиться на велосипеде?
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