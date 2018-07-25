Рисунок на старом платье шокировал женщину

Женщина носила платье годами, но никогда не замечала любопытного рисунка на нем. Дама считала этот наряд своим любимым ровно до того момента, пока не увидела довольно занимательный силуэт между цветами.

Впервые за все эти годы ее дочь обратила внимание на принт, а затем выложила фото платья в Сеть с подписью:

"Моя мама носила это летнее платье долгие годы, и никто до сих пор не заметил этого узора".

Если присмотреться повнимательней, то можно заметить рисунок, который не очень бросается в глаза. На платье нарисован силуэт девушки с большой грудью, которую она с легкостью демонтирует, откинув волосы. Удивительно, как такая, казалось бы, яркая деталь, может быть такой неприметной.

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Конечно, женщину очень удивило то, как долго она не замечала этого узора. Стоит ли говорить, что это вызвало у нее смущение. Ведь неизвестно, замечал ли кто-нибудь еще этот силуэт на ее платье. Надо отметить, что платье было одно из любимых, поэтому женщина надевала его на разные мероприятия бесчисленное количество раз.