Ещё
Рисунок на старом платье шокировал женщину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рисунок на старом платье шокировал женщину 

Рамблер 6 часов назад
Женщина носила платье годами, но никогда не замечала любопытного рисунка на нем. Дама считала этот наряд своим любимым ровно до того момента, пока не увидела довольно занимательный силуэт между цветами.
Впервые за все эти годы ее дочь обратила внимание на принт, а затем выложила фото платья в Сеть с подписью:
"Моя мама носила это летнее платье долгие годы, и никто до сих пор не заметил этого узора".
Если присмотреться повнимательней, то можно заметить рисунок, который не очень бросается в глаза. На платье нарисован силуэт девушки с большой грудью, которую она с легкостью демонтирует, откинув волосы. Удивительно, как такая, казалось бы, яркая деталь, может быть такой неприметной.
imgur
Конечно, женщину очень удивило то, как долго она не замечала этого узора. Стоит ли говорить, что это вызвало у нее смущение. Ведь неизвестно, замечал ли кто-нибудь еще этот силуэт на ее платье. Надо отметить, что платье было одно из любимых, поэтому женщина надевала его на разные мероприятия бесчисленное количество раз.
Комментарии41
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 вещей, привычных в США, но малоизвестных у нас24
Секретные фотографии Зоны 512
Шокирующие факты о Земле5
Эти красотки родились мужчинами14
Кто на самом деле убивал Ленина82
Видео
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
01:10
Британцы разглядели дохлого льва и пришли в ужас
Безумный мир
02:26
Кто на самом деле убивал Ленина
Истории
02:48
Рисунок на старом платье шокировал женщину
Безумный мир
05:43
Шокирующие факты о Земле
Безумный мир
00:54
За что знаменитой актрисе дали 10 лет лагерей
Люди
Как жили женщины-гладиаторы
Истории
09:28
Рекламные кампании, оскорбившие людей
Истории
04:01
Что Высоцкому нагадала цыганка
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение