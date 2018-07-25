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Американец обнаружил питона в своем унитазе
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Американец обнаружил питона в своем унитазе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Иногда неожиданные сюрпризы могут подстерегать нас в собственном доме. Именно это произошло с Джеймсом Хупером из Вирджинии, который обнаружил в туалете самого настоящего питона.
Впрочем, зрелище было настолько необычным, что сначала мужчина решил, будто это чья-то глупая шутка, а рептилия — резиновая. Но скоро он убедился, что имеет дело с настоящим питоном. Американец позвал на помощь своего друга и вместе они смогли заарканить незваного гостя. Так как степень его безопасности была под вопросом, питона временно закрыли в ведре.
Работники департамента, который отвечает за контроль животных, успокоили мужчину — змея оказалась самкой неядовитого королевского питона. Рептилию забрали, а скоро нашлись и ее хозяева, которые, правда, не смогли объяснить, как их питомец оказался в чужом туалете. Возможно, он проник туда по трубам канализации.
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