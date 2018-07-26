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Невероятные факты о мире, в которые сложно верить
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Невероятные факты о мире, в которые сложно верить 

Рамблер 3 часа назад
Кажется, что мы знаем о жизни всё, между тем окружающий мир постоянно преподносит нам всё новые сюрпризы. Знали ли вы эти факты?
1. Дельфины обожают рыбу фугу. В ней содержатся токсины, в больших дозах вызывающие отравление, а в малых — наркотический эффект.
2. Японский флаг — один из самых узнаваемых, но в 1999 году страна его изменила. Почти никто этого не заметил, но красный круг сместился ближе к центру белого полотнища.
3. Джоан Роулинг, писательница, создавшая сагу про Гарри Поттера, стала миллиардершей и стала регулярно попадать в списки богатейших людей планеты, но в 2012 году вылетела из списка богачей, потому что слишком много денег потратила на благотворительность.
4. В Южной Азии вместо подписи люди используют личные печати.
5. После удара молнии на теле человека появляется «временная татуировка». Учёные пока не могут объяснить, почему это происходит.
6. Ребёнок в утробе матери использует стволовые клетки для лечения сердца матери. Это объясняет, почем женщины с сердечной недостаточностью во время или после беременности излечиваются от недуга.
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