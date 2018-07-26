Папа «воскресил» динозавров для дочери

Лайл Корам — хороший отец и работник сцены в Лас-Вегасе. Он заметил, что его дочери нравится фильм о динозаврах "Парк юрского Периода". Недолго думая, умелый папа соорудил дочурке сафари из проектора прямо за окном.

Скучный пейзаж во дворе сразу преобразился в цветущие джунгли. 7-летняя Шелби Корам была в восторге от такого изобретения папы. Во дворе бегала толпа динозавров, а один заглянул к ней прямо в окно. Лайл заснял на видео реакцию дочери, когда она впервые увидела больших тираннозавров по ту сторону стекла.

Для того, чтобы построить такую красоту за окном, Лайл натянул белый экран на улице, а сзади него поставил проектор.

Может показаться, что Корам использовал датчики движения и интерактивный экран. Но папа Шелби сказал, что это не так. Просто все удачно совпало.

Лайл уже не впервые радует свою дочурку. До этого он превратил ее комнату в сказку из диснеевского мультфильма, чтобы она могла себя почувствовать настоящей принцессой.

Шелби не скучает, с таким папой она в любой момент может попасть в настоящую сказку.