Как лгут космические программы 

28 января 1986 года произошла страшная катастрофа, сильно подорвавшая доверие к космонавтике. Американский шаттл «Челленджер», стартовавший с космодрома Космического центр Кеннеди во Флориде, разрушился на 73-ей минуте полёта. На борту корабля было семь астронавтов и все они погибли. Видеокадры полёта потрясли и напугали общественность, и никому не пришло в голову, что катастрофа шаттла может быть инсценировкой. Сегодня есть мнение, что авария «Челленджера» была хорошо разыгранным представлением, а астронавты не погибли. Якобы шесть из семи покорителей космоса живы и по сей день. Они не скрываются от фотокамер, а некоторые даже не стали менять имена. Эти люди живут в США и вполне преуспели в разных областях. Следы седьмого астронавта потерялись. На момент старта «Челленджера» ему было 42 года, так что, возможно, он уже ушёл из жизни. Но эта не единственная странная история, связанная с космическими программами. Много вопросов вызывает марсианская программа НАСА, а также Луна, о полётах на которую так много говорят, мало что делают. Конспирологи уверяют, что лунные программы сверхдержав свёрнуты потому, что на нашем спутнике обосновались инопланетяне.