Актер из сериала «Клиника» нашел себя в России

Guys, what am I selling now?! pic.twitter.com/iYbqh5U69t— Zach Braff (@zachbraff) 25 июля 2018 г. Звезда сериалов Зак Брафф, хорошо известный как Джей Зи из ситкома "Клиника", опубликовал в своем Twitter фото с рекламой компьютерных услуг.

Актер нашел это объявление со своим фото в Сети и очень заинтересовался.

"Что я продаю на этот раз?!", — спрашивает у подписчиков Зак.

Пользователи изрядно повеселились, объясняя Заку, что в России он хороший компьютерный мастер, который может удалить вирус и даже разобрать ноутбук. А также щедро дает скидки пенсионерам.

Computer Master! pic.twitter.com/KP1G9z0fZB— Impajaritable (@tato_suarez) 25 июля 2018 г. Используя интернет-переводчик, подписчики заботливо попытались перевести объявление на английский. Как видно ниже, некоторые слова все-таки остались загадкой.

🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/jDYJnL4kR8— Zach Braff (@zachbraff) 13 сентября 2017 г. Надо отметить, что это не первый раз, когда актер обнаруживает себя в российских реалиях. Так, в сентябре 2017 года Брафф опубликовал фото постера, на котором он настойчиво предлагает "восстановить мужскую силу".

This is end…

advertisement of IT wizard in Ukraine)))) pic.twitter.com/mwTEhmEAQT— Little Republic (@LillteRepublic) 14 сентября 2017 г. Фанаты тогда очень прониклись и добавили в комментариях фото, на котором Брафф уже переквалифицировался в компьютерного мастера.

Надо отметить, что чувство юмора у актера и его подписчиков отменное.