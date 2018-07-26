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Актер из сериала «Клиника» нашел себя в России
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Актер из сериала «Клиника» нашел себя в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Звезда сериалов Зак Брафф, хорошо известный как Джей Зи из ситкома "Клиника", опубликовал в своем Twitter фото с рекламой компьютерных услуг.
Актер нашел это объявление со своим фото в Сети и очень заинтересовался.
"Что я продаю на этот раз?!", — спрашивает у подписчиков Зак.
Пользователи изрядно повеселились, объясняя Заку, что в России он хороший компьютерный мастер, который может удалить вирус и даже разобрать ноутбук. А также щедро дает скидки пенсионерам.
Используя интернет-переводчик, подписчики заботливо попытались перевести объявление на английский. Как видно ниже, некоторые слова все-таки остались загадкой.
Надо отметить, что это не первый раз, когда актер обнаруживает себя в российских реалиях. Так, в сентябре 2017 года Брафф опубликовал фото постера, на котором он настойчиво предлагает "восстановить мужскую силу".
Фанаты тогда очень прониклись и добавили в комментариях фото, на котором Брафф уже переквалифицировался в компьютерного мастера.
Надо отметить, что чувство юмора у актера и его подписчиков отменное.
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