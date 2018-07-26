Актер из сериала «Клиника» нашел себя в России 

Звезда сериалов Зак Брафф, хорошо известный как Джей Зи из ситкома "Клиника", опубликовал в своем Twitter фото с рекламой компьютерных услуг.
Guys, what am I selling now?! pic.twitter.com/iYbqh5U69t— Zach Braff (@zachbraff) 25 июля 2018 г.
Актер нашел это объявление со своим фото в Сети и очень заинтересовался.
"Что я продаю на этот раз?!", — спрашивает у подписчиков Зак.
Пользователи изрядно повеселились, объясняя Заку, что в России он хороший компьютерный мастер, который может удалить вирус и даже разобрать ноутбук. А также щедро дает скидки пенсионерам.
Используя интернет-переводчик, подписчики заботливо попытались перевести объявление на английский. Как видно ниже, некоторые слова все-таки остались загадкой.
Computer Master! pic.twitter.com/KP1G9z0fZB— Impajaritable (@tato_suarez) 25 июля 2018 г.
Надо отметить, что это не первый раз, когда актер обнаруживает себя в российских реалиях. Так, в сентябре 2017 года Брафф опубликовал фото постера, на котором он настойчиво предлагает "восстановить мужскую силу".
🤦🏻♂️ pic.twitter.com/jDYJnL4kR8— Zach Braff (@zachbraff) 13 сентября 2017 г.
Фанаты тогда очень прониклись и добавили в комментариях фото, на котором Брафф уже переквалифицировался в компьютерного мастера.
This is end…
advertisement of IT wizard in Ukraine)))) pic.twitter.com/mwTEhmEAQT— Little Republic (@LillteRepublic) 14 сентября 2017 г.
Надо отметить, что чувство юмора у актера и его подписчиков отменное.