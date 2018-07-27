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На подмышках японок нашли место для рекламы
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На подмышках японок нашли место для рекламы 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники японского рекламного агентства The Wakino предложили размещать объявления на подмышках. Об этом сообщает портал SoraNews24.
На официальном сайте компании появились фотографии девушек, на подмышках у которых нанесены рекламные баннеры. На телах фотомоделей можно увидеть объявления от художественной школы, детективного агентства и сайта для поиска работы.
Издание отмечает, что услугами рекламного агентства уже воспользовался салон красоты, который решил разместить на подмышках баннеры с информацией о безболезненной процедуре по удалению волос.
В настоящее время The Wakino проводит набор моделей для будущих рекламных проектов. К участию приглашаются как девушки, так и мужчины. Также компания намерена провести конкурс красоты подмышек.
Осенью 2017 года владелица австралийского бренда одежды Twenty3AU Шерлин Тан (Sherlyn Tan) раскрутила свою продукцию благодаря толстым подмышкам и бедрам. Девушка сознательно позирует в «естественных» позах и отказывается от использования фильтров для фото.
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