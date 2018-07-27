На подмышках японок нашли место для рекламы

Сотрудники японского рекламного агентства The Wakino предложили размещать объявления на подмышках. Об этом сообщает портал SoraNews24.

На официальном сайте компании появились фотографии девушек, на подмышках у которых нанесены рекламные баннеры. На телах фотомоделей можно увидеть объявления от художественной школы, детективного агентства и сайта для поиска работы.

Издание отмечает, что услугами рекламного агентства уже воспользовался салон красоты, который решил разместить на подмышках баннеры с информацией о безболезненной процедуре по удалению волос.

В настоящее время The Wakino проводит набор моделей для будущих рекламных проектов. К участию приглашаются как девушки, так и мужчины. Также компания намерена провести конкурс красоты подмышек.

Осенью 2017 года владелица австралийского бренда одежды Twenty3AU Шерлин Тан (Sherlyn Tan) раскрутила свою продукцию благодаря толстым подмышкам и бедрам. Девушка сознательно позирует в «естественных» позах и отказывается от использования фильтров для фото.