В Сети вспомнили о самой ужасной работе в жизни

Наверняка у всех была работа, о которой хочется забыть или вовсе не говорить своим друзьям и близким. Пускай лучше они думают, что вы были безработным.

Это истории людей, которые с ужасом вспоминают свою летнюю подработку. Но, чтобы обезопасить остальных от ошибок, эти люди решили рассказать о неприятностях, которые с ними происходили.

Артур

Одно время я работал в закусочной. Когда я спросил у своего менеджера, почему все мои рабочие смены проходят в складском помещении, он ответил: «Ну, я думаю, что у тебя типичное лицо работника подсобки».

Марк

В старших классах я работал уборщиком в аквапарке. У нас была игра под названием «Угадай, что это». Надо было угадывать, что ты видишь перед собой — фекалии или шоколадный батончик.

Ида

Я работала в магазине коллекционных кукол. В витрине стояла кукла, которая постоянно смотрела на меня своим холодным убийственным взглядом. Когда свет в магазине выключался, горела только красная лампа пожарной сигнализации. В этот момент глаза куклы наводили настоящий ужас! После этого меня постоянно мучили ночные кошмары.

Дима

Я работал промоутером в зоопарке и у меня был костюм медведя. Но один раз я пошел в нем на мероприятие в охотничий магазин и меня избили. После этого меня повысили до гиппопотама.