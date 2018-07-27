Животные, уже созданные человеком

Сейчас на планете живёт не менее 1,5 миллионов видов животных. Но, видимо, учёным этого недостаточно, поэтому они занимаются созданием животных, которые в природе не существуют. И вот каких искусственных животных подарили нам генетики.

1. Зеброид, гибрид зебры с лошадью, ослом или пони. Рождаются зеброиды от самцов зебры и самок других видов. Как правило, зеброид наследует внешность от мамы, но имеет полоски на теле, ногах или шее.

2. Лысая курица. На создание таких птиц учёных толкнул тот факт, что в жарких странах птицы с пышным оперением умирают от перегрева. Лысые курицы, выведенные селекционерами, выдерживают высокие температуры и имеют иммунитет к паразитам.

3. Лигр, гибрид самца льва и самки тигра. Это крупнейший представитель семейства кошачьих, его длина может быть до 4 метров, а вес — более 300 килограммов. Внешне лигр напоминает льва, но имеет полоски на шерсти. К сожалению, лигры не способны к воспроизведению потомства, но можно получить детей от лигров и львов.

4. Гибрид белого и бурого медведя. Малыши рождаются белыми, но со временем шерсть темнеет. Большая часть таких медвежат появляется в зоопарках, но было зафиксировано несколько случаев встреч с гибридами в дикой природе.