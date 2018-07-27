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В Сети зашифровали русскую классику с помощью эмодзи
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В Сети зашифровали русскую классику с помощью эмодзи 

Рамблер 3 часа назад
Фото: giphy.com
Портал Russia Beyond, который работает для зарубежной аудитории, придумал забавную загадку для иностранных знатоков классической русской литературы.
Десять всемирно знаменитых романов рассказаны языком идеограмм и смайликов. Портал предложил угадать, какие именно книги в них зашифрованы.
"Любители литературы, угадайте русский шедевр по этим смайликам! Свои ответы оставляйте в комментариях".
В комментариях англоязычные пользователи предложили несколько десятков вариантов, что свидетельствует о близком знакомстве с нашей школьной программой.
Итак, какие же романы скрыты в этой картинке?
russiabeyond
Комментарии
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