Похитители газет нагрянули на Северную Каролину

Три лисы захотели знать последние новости и стали воровать газеты у жителей штата Северной Каролины.

Джеймс Юбенкс начал находить газеты и журналы на своем газоне. Причем вид их был довольно невзрачен. Издания были порваны и потрепаны. Джеймс решил выяснить, откуда на его газоне столько макулатуры. Он пошел к соседям и выяснил, что они наоборот не досчитались почты в своем ящике. После этого было принято общее решение установить камеру и выследить хулиганов, разбрасывающих чужие газеты по всей округе.

Какого было удивление Юбенкса и соседей, когда на видео с камеры они увидели рыжехвостых воришек. Все были очень удивлены тем фактом, что лисы могут самостоятельно открывать почтовый ящик и брать оттуда его содержимое.

"Сначала мне было трудно поверить в это. Я даже не подозревал, что мы обнаружим лисиц", — рассказывает Джеймс.

Upi

Рыжие зверьки не уносили с собой макулатуру, складывая ее в одном месте. Они весело резвились вместе с журналами. Лисички прыгали, подкидывали их вверх и драли на кусочки, а потом оставляли на газоне.