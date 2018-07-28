Во Франции запретили комаров

В одном из французских городков местных жителей извели кровососущие насекомые настолько, что те не нашли ничего лучше, чем начать жаловаться властям города.

После июльского наводнения комаров действительно в городе Бриолле стало крайне много. Мэр приказал установить специальные ловушки для насекомых около школ, детских садов и ратуши. После чего издал указ, который подразумевает запрет комаров.

Конечно, мэр этим действием просто пытался показать жителям, что в ситуации с насекомыми он, увы, беспомощен. Многие оценили шутку и даже отметили, что комаров и впрямь стало меньше.