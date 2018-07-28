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Во Франции запретили комаров
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Во Франции запретили комаров 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В одном из французских городков местных жителей извели кровососущие насекомые настолько, что те не нашли ничего лучше, чем начать жаловаться властям города.
После июльского наводнения комаров действительно в городе Бриолле стало крайне много. Мэр приказал установить специальные ловушки для насекомых около школ, детских садов и ратуши. После чего издал указ, который подразумевает запрет комаров.
Конечно, мэр этим действием просто пытался показать жителям, что в ситуации с насекомыми он, увы, беспомощен. Многие оценили шутку и даже отметили, что комаров и впрямь стало меньше.
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