Вор украл телефон с помощью листа бумаги

Злоумышленника не смутили ни свидетели, ни установленные камеры наблюдения.

Все случилось в агентстве недвижимости в британском городе Саутенд. В офисе находились три сотрудника, а посетитель сумел украсть у одного из них телефон. Никто ничего не заметил. Вору понадобился лишь один лист бумаги.

На записи видно, как как офис вбежал молодой человек, он обратился с просьбой помочь ему сориентироваться в городе — в руках у него был в несколько раз сложенный лист бумаги с картой.

Он плохо говорил по-английски и был похож на заблудившегося туриста. Все сотрудники захотели ему помочь. Он разложил свою "карту" на столе одного из сотрудников. По случайности на том же столе лежал телефон одного из сотрудников. Когда "турист" ушел, телефона на столе уже не было.

Пока что вора поймать не удалось, зато стало известно о том, как вор таким же способом смог украсть ноутбук.