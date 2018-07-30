Мутанты, которые уже живут на планете

Изучив ДНК, генетики перешли к более серьёзным исследованиям и экспериментам. Сегодня они могут создавать генно-модифицированные растения, а первые животные-мутанты, к появлению которых приложили руку специалисты по генетики, вольготно чувствуют себя в лабораториях и разгуливают по пастбищам.

1. Бельгийские голубые коровы. У этих коров заблокирован ген, тормозящий развитие мышц и усилена способность набирать мясной вес. Выглядят эти коровы так, будто регулярно ходят в тренажёрный зал, и дают отличное нежное мясо с низким содержанием жира.

2. Козы с генами пауков. Внедрив козам гены пауков, учёные сумели получить молоко, в котором содержится паутина. Из жидкости отфильтровывают паучий шёлк, активно используемый в промышленности.

3. Мышь Ваканти. Чарльз Ваканти вырастил на спине лабораторной мыши структуру, похожую на человеческое ухо. Эксперимент был поставлен для демонстрации возможности трансплантации хряща. Против этого опыта резко выступили защитник прав животных.

4. Прозрачные лягушки и золотые рыбки. Эти мутанты помогают исследователям изучать процессы, происходящие во внутренних органах при интоксикациях, развитии раковых опухолей и старении.