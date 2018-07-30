Девушка делит спальню со змеями

Домашние питомцы бывают разные. Кто-то без ума от котиков или собак, другим по душе разнообразные грызуны, есть и оригиналы, заводящие в доме обезьян или енотов… А девушка по имени Зи, без ума от пресмыкающихся. 21-летняя британка поселила у себя в спальне 16 (!) змей.

Первую змею девушка купила в 14 лет: увидела в зоомагазине и просто не смогла пройти мимо. С тех пор ее "коллекция" пополнилась еще пятнадцатью "экземплярами".

В спальне Зи среди прочих питомцев вполне мирно уживаются обыкновенный, королевский и кровавый питоны. Но своим любимцем девушка называет 16-ти метрового бирманского питона, которому дала имя Скарлетт.

Она — моя гордость и радость. Я готова бесконечно тискать ее, хотя это не так уж и просто: поднять Скарлетт для меня крайне проблематично.

На вопрос, не боится ли она находиться в обществе такого количества змей, Зи, улыбаясь, отвечает, что считает своих питомцев абсолютно безопасными. При этом девушка не отрицает того, что укусить хозяйку они все-таки могут. И уже не раз делали это. Но Зи знает, что делать в случае укуса и не особенно обращает внимание на маленькие раны.

Я просто обрабатываю место укуса и продолжаю заниматься своими делами,

— говорит девушка.

Зи уверена, что змеи настроены к ней весьма дружелюбно, а укусить могут лишь тогда, когда их что-то пугает.

С кормлением питомцев у девушки не возникает больших проблем: больших бирманских питонов Зи кормит всего раз в месяц кроликами весом в 3-6 кг. А более мелкие члены "стаи" довольствуются обедом из грызунов и цыплят.