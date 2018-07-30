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Девушку поразил «милый рисунок» на пижамке
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Девушку поразил «милый рисунок» на пижамке 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Американка Шенон Браун заказала эту пижаму в онлайн-магазине и очень удивилась, когда пришла доставка.
Шенон говорит, что на первый взгляд принт показался ей очень милым, она думала, что это цветы или геометрические узоры. Присматриваться девушка не стала и сразу сделала онлайн-заказ.
Когда пижаму доставили, Шенон принялась разглядывать покупку и с удивлением обнаружила, что никакие это не цветы или геометрические узоры, а голые люди, занимающиеся сексом. На пижаме изображены самые настоящие оргии, все выглядит вполне реалистично, говорит девушка.
Конечно, Шенон тут же сфотографировала обновку и выложила снимок в Twitter, поделившись своей забавной историей с пользователями соцсети, некоторые из них рассказали свои истории:
"Ха-ха, вы не одиноки. Я купила точно такой же комплект белья… Каково же было мое удивление!",
"О, у меня тоже было платье с обнаженными женщинами, которые издалека смотрелись как цветы!",
"Издалека принт выглядит таким невинным, но когда приглядишься становится просто смешно! Но в любом случае, думаю, в нем будет комфортно спать".
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