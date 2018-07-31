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Загадка: найдите единственных близнецов на пляже
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Загадка: найдите единственных близнецов на пляже 

Рамблер 55 минут назад
Фото: pixabay.com
Картинки-загадки стали новым трендом в интернете. На этот раз —загадка со смыслом, понятным только родителям. И от нее у вас еще долго будет рябить в глазах. Потому что вам предстоит отыскать пару близнецов, на пляже переполненном детьми.
channelmum.com
Эта сцена знакома всем родителям, когда-либо отдыхавшим со своими отпрысками на юге. Дети весело играют на берегу и в воде, но ваша задача — быстро найти взглядом единственных близнецов. Это яркая примета, но в хаосе лопаток, мороженого, игрушек, питомцев и фруктов сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Тем более, что близнецы — и это один из ключей к разгадке — вовсе не обязательно одеваются одинаково.
Головоломка придумана экспертами портала ChannelMum.com с целью развлечь и потренировать родителей быстро находить своего ребенка среди толпы других детей — на пляже, в парке или на детской площадке.
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