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Люди получают пугающие сообщения в мессенджере
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Люди получают пугающие сообщения в мессенджере 

Рамблер 5 часов назад
Фото: WhatsApp
Новый ужасающий вирус коснулся жителей многих стран, среди которых оказались и такие как Германия, Испания.
С японского номера пользователям популярного мессенджера приходят пугающие сообщения и даже входящие видеозвонки от жуткого существа, которое утверждает, что умерло три года назад. По всем законам жанра ужас, именующий себя Момо, проявляется по ночам.
Специалисты пока советуют людям воздержаться от контакта с Момо по причине того, что опасность вируса еще не изучена и не ясно, чем он может грозить вашим данным и устройству.
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