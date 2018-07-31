Люди получают пугающие сообщения в мессенджере

Новый ужасающий вирус коснулся жителей многих стран, среди которых оказались и такие как Германия, Испания.

С японского номера пользователям популярного мессенджера приходят пугающие сообщения и даже входящие видеозвонки от жуткого существа, которое утверждает, что умерло три года назад. По всем законам жанра ужас, именующий себя Момо, проявляется по ночам.

Специалисты пока советуют людям воздержаться от контакта с Момо по причине того, что опасность вируса еще не изучена и не ясно, чем он может грозить вашим данным и устройству.