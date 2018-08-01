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Соло на морковке: японец извлекает музыку из овощей
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Соло на морковке: японец извлекает музыку из овощей 

Рамблер 20 минут назад
YouTube-канал японского видеоблогера по имени Дзюндзи Кояма пользуется большой популярностью у пользователей Сети. Подписчики с удовольствием смотрят видео, где японец виртуозно исполняет классические музыкальные произведения на овощах и фруктах.
Свои музыкальные инструменты Дзюндзи мастерит сам и утверждает, что заставить звучать можно практически любой овощ, растущий на грядке.
Необычным хобби Кояма увлекся 11 лет назад и первый свой «концерт» исполнил на окарине, вырезанной из моркови. Он поделился своим творчеством в Сети и удостоился восторженных отзывов.
Дзюндзи стал продолжать свою овощную «концертную деятельность» и совершенствовать мастерство изготовления необычных музыкальных инструментов.
На данный момент в «активе» Коямы десятки музыкальных произведений, которые он исполнил на тромбоне из огурца и перца, окаринах из из грибов, арбуза и брокколи, флейте из лука и других «инструментах», которые вырастил на грядке или купил в магазине.
Овощи в руках Дзюндзи начинают звучать почти так же, как профессиональные музыкальные инструменты.
Подписчики видеоблога японца восхищаются талантом Коямы, а сам он с удовольствием делится секретами изготовления «овощных духовых», а также совершенствует свое мастерство, научившись извлекать мелодии даже из страусиных яиц и тюбика из-под зубной пасты.
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