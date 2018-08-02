Пассажир проехался в метро со своим диваном

Посетители подземки Большого яблока были удивлены необычным пассажиром, который решил с комфортом доехать до пункта назначения. Видео с находчивым американцем разместила одна из свидетельниц необычного происшествия на своей странице в Facebook.

Мужчина поставил диван поперек вагона и перегородил проход остальным. При этом сам пассажир выглядел расслабленным и никуда не торопился.

Автор ролика Анжела Рэй подписала свою запись так: «Вещи, которые видишь в метро. Зачем?». Один из пользователей написал, что отказывается верить в то, что видел. Другие комментаторы выразили желание сделать репост этого видео.

Однако вирусным оно стало после того, как попало на Reddit. Люди отметили, что завидуют комфорту мужчины. Также многие недоумевали, каким образом он пронес огромный диван через турникеты, спустился с ним на эскалаторе и дошел до поезда. «Человеческое упорство не стоит недооценивать», — сделал вывод посетитель сайта.

Тем не менее многие пользователи Сети раскритиковали такой хитрый ход американца. Они были возмущены тем, что громоздкий предмет позволили перевозить общественным транспортом. Человек под псевдонимом BeamerTakesManhattan пожаловался на то, как в час пик его раздражают люди с велосипедами или даже с мотоциклами в метро. Но и они не сравнятся с любителем посидеть на диване.

Некоторых удивило и то, что мужчина неаккуратно отнесся к своему VIP-месту. Прямо на диван он положил свою тележку. «Так грубо, что он оставил свою складную тележку на таком месте», — обратил внимание на этот факт East Harlem. Некоторые предположили, что рядом с американцем не тележка, а коляска. А сам герой ролика является инвалидом и присел на уже установленный кем-то до него диван.