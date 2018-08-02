Беременной налили моющее средство вместо кофе

Жительница Канады Сара Дуглас приехала в один из ресторанов всемирно известной сети быстрого питания McDonalds за утренним кофе. Важная деталь — женщина находилась на восьмом месяце беременности, сообщает BBС News.

Дождавшись выполнения своего заказа и забрав свой кофе в окошке "Макавто", девушка поехала по своим делам, но вернулась, как только попробовала приготовленный для нее напиток.

Сара с первым глотком поняла, что что-то не так. Оказалось, что в ее латте вместо порции молока сотрудники заведения добавили моющее средство. Возмущенная женщина позвала управляющего. Тот признал вину и предложил заменить напиток.

По словам менеджера, сотрудники McDonalds занимались очисткой кофемашины и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с моющим средством.

Женщина сообщила, что после инцидента чувствует себя в порядке, но все равно решила обратиться к врачу для профилактики.

Всем сотрудникам McDonalds, в котором произошла эта оплошность, было велено использовать дополнительные таблички с напоминанием о том, что нельзя забывать отключать машину от чистящих средств.