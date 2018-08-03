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Обнаружен загадочный инопланетный сигнал
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Обнаружен загадочный инопланетный сигнал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: FSP / BM / Reuters
Канадский телескоп CHIME (The Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) зарегистрировал быстрый радиовсплеск, источник которого пока остается неизвестным. Об этом сообщается на интернет-сервисе ATel (The Astronomer's Telegram), предназначенном для оперативного распространения среди астрономов информации о новых космических явлениях, включая гамма-вспышки, суперновые, новые и другие оптические транзиенты.
Вспышку продолжительностью две миллисекунды, обозначенную как FRB 180725A, наблюдали 25 июля 2018 года. Отмечается, что частота полученного радиосигнала значительно ниже 700 мегагерц (580 мегагерц), что является самым низким показателем среди других радиовсплесков. При этом ученые зарегистрировали еще несколько более слабых радиотранзиентов, частота излучения которых достигала до 400 мегагерц. Они наблюдались как днем, так и ночью, и не были связаны с земными источниками.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. Однако ряд ученых полагает, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд. Некоторые из радиоимпульсов повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102, который, как считается, является нейтронной звездой, подавал сигналы в 2012 году и в 2015-2017 годах.
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