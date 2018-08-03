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Как очевидцы описали инопланетян
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Как очевидцы описали инопланетян 

Рамблер 3 часа назад
Периодически люди видят в небе неопознанные летающие объекты. Большинство пытается найти таким явлениям рациональные объяснения, но есть и те, кто уверен, что это инопланетные корабли, на которых на Землю прилетели пришельцы. А кое-кто якобы даже повстречался с инопланетянами и готов их описать.
Один из самых растиражированных случаев «встречи» людей и инопланетян — история супругов Бетти и Барни Хилл, которых в 1961 году похитили пришельцы. Бетти рассказала, что ей показывали карту, которую она назвала «звёздной» и сумела воспроизвести под гипнозом. Спустя годы на этой карте были определены две звезды, очень похожие на Солнце и, вероятно, имеющие планетные системы, включающие планеты, на которых могла бы возникнуть жизнь. Хилл отмечала также, что инопланетяне общались с ней посредством телепатии.
Ещё один случай, который широко известен, — катастрофа в Розуэлле в американском штате Нью-Мексико. Большинство уфологов убеждено, что в 1947 году там разбился инопланетный корабль. Есть сведения, что возле обгоревшего диска нашли тела четырёх пришельцев. Дело было засекречено, поэтому тут же обросло легендами и слухами.
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