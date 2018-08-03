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Что случилось с первыми цивилизациями Вселенной
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Что случилось с первыми цивилизациями Вселенной 

Рамблер 3 часа назад
По мнению исследователей космоса, во Вселенной существуют десятки планет, на которых могла бы зародиться жизнь. Не исключено, что цивилизации на иных планетах существовали задолго до того, как жизнь появилась на Земле. Но почему же мы не можем найти хотя бы следы древних инопланетных жизней?
Человечество — цивилизация молодая и пока ещё не слишком умная, ведь технический прогресс начался лишь в начале прошлого века. А вот цивилизации в иных мирах могли пройти путь развития в миллионы лет и достигнуть уровня, который мы сегодня даже не можем вообразить. Если инопланетная жизнь развивалась не так, как земная, или она организована другим способом, то вряд ли мы сможем обнаружить инопланетян или понять их намёки, если они посылают их нам.
Есть и более пессимистическая версия, согласно которой древние инопланетные цивилизации уже убила сама Вселенная. Существуют самые разные космические и земные угрозы, из-за которых человечество, да и сама планета могут исчезнуть. Изменение солнечной активности, техногенные катастрофы, встреча с космическими телами — это малая часть вариантов конца цивилизации. Не исключено, что и первые цивилизации Вселенной убил какой-то глобальный апокалипсис.
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