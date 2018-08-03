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На долларовой купюре обнаружили голову пришельца
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На долларовой купюре обнаружили голову пришельца 

Рамблер 49 минут назад
Фото: depositphotos.com
Выпущенная в 1935 году в США купюра в 1 доллар давно привлекает к себе внимание. Полагают, что в ее создании принимал участие художник Николай Рерих, известный как последователь теософии и мистик. Неудивительно, что на купюре нашли себе место всевозможные тайные знаки.
Например, тот факт, что на банкноте изображена «пирамида Иллюминатов» со всевидящим оком, являющимся известным символом масонов, уже никого давно не удивляет. Теперь же исследователи обнаружили еще одну загадку долларовой купюры, объяснения которому пока не нашли.
Известный уфолог Скотт Уорринг считает, что на банкноте явно «зашифровано» инопланетное послание, причем располагается оно не где-нибудь, а в круге, где изображен символ США, белоголовый орлан.
Уфологи утверждают, что птица раскинула свои крылья аккурат на голове пришельца, вернее, даже является частью его лица.
Чтобы доказать это, специалисты немного обработали данный участок банкноты в фоторедакторе, наложив на изображение тень. Полученный результат удивил многих пользователей Сети: голова орлана «превратилась» в нос пришельца, а на крыльях явно проступили очертания глаз.
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Скептики, правда, уверены, что это всего лишь парейдолическая иллюзия и ничего необычного на купюре нет. Но Уорринг склонен считать, что в создании банкноты принимали участие внеземные «художники».
Теория, конечно, весьма и весьма спорная, но отметим, что уже на протяжении долгих лет специалисты изучают странные изображения на самой ходовой американской купюре и пытаются их объяснить. Вероятно, «долларовый пришелец» — не последняя находка конспирологов.
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