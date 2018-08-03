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Женщина дважды за день прогнала медведя с кухни
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Женщина дважды за день прогнала медведя с кухни 

Рамблер 1 час назад
Большой черный медведь забрался домой к одинокой 95-летней женщине. Ей пришлось отвоевывать свою кухню у грозного животного. Причем, целых два раза за день.
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Жительница Ванкувера Анна Стейди услышала подозрительный шум в своей кухне, пока смотрела телевизор в гостиной. Когда она заглянула туда, то была крайне удивлена — в ее доме находился медведь.
"Это был красивый черный медведь",
— отметила женщина.
Увидев его на своей кухне, я громко сказала ему уйти. Он быстро побежал к выходу, но затем замешкался и попытался вернуться.
"Нет-нет! Нельзя. Уходи! Я прикрикнула на него и тогда он сделал вид, что ушел".
Стейди вернулась к просмотру телевизора, но поняла, что из кухни вновь раздается шум. Медведь вернулся! Женщине пришлось уже куда более решительно прогонять животное: когда Анна вошла, медведь рылся в коробке с сахаром.
Я снова громко сказала ему "Уходи!". Тогда он схватил что-то, я даже не поняла что, и убежал прочь вместе с этой вещью.
После этого медведь уже не появлялся.
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