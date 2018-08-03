Женщина дважды за день прогнала медведя с кухни

Большой черный медведь забрался домой к одинокой 95-летней женщине. Ей пришлось отвоевывать свою кухню у грозного животного. Причем, целых два раза за день.

Youtube

Жительница Ванкувера Анна Стейди услышала подозрительный шум в своей кухне, пока смотрела телевизор в гостиной. Когда она заглянула туда, то была крайне удивлена — в ее доме находился медведь.

"Это был красивый черный медведь",

— отметила женщина.

Увидев его на своей кухне, я громко сказала ему уйти. Он быстро побежал к выходу, но затем замешкался и попытался вернуться.

"Нет-нет! Нельзя. Уходи! Я прикрикнула на него и тогда он сделал вид, что ушел".

Стейди вернулась к просмотру телевизора, но поняла, что из кухни вновь раздается шум. Медведь вернулся! Женщине пришлось уже куда более решительно прогонять животное: когда Анна вошла, медведь рылся в коробке с сахаром.

Я снова громко сказала ему "Уходи!". Тогда он схватил что-то, я даже не поняла что, и убежал прочь вместе с этой вещью.

После этого медведь уже не появлялся.