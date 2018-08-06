Безумства, которые можно найти только в Японии

Япония всегда славилась тем, что идет на шаг впереди остального мира в плане технологий. Неблагоприятное географическое положение и необычные природные условия Страны восходящего солнца сделали японцев невероятно изобретательной и эффективной нацией.

Но порой их креативность и технологические изыскания заходят слишком далеко, благодаря чему на свет появляются вещи, которые люди с Запада находят странными и шокирующими. Если вы планируете посетить эту удивительную страну, обязательно поищите ниже описанные 25 сумасшедших диковинок, которые можно найти только в Японии!

1. Искусственные клыки

Японки буквально сходят с ума от заостренных зубов, которые в Стране восходящего солнца называются «ябеа». Местные женщины готовы тратить сотни долларов на косметические процедуры, чтобы прикрепить эти мини-клыки на свои зубы.

2. Туалетные тапочки

Японцы славятся своими строгими привычками гигиены и санитарии, так что неудивительно, что у них есть туалетные тапочки, которые используются, чтобы свести к минимуму контакт между нечистым полом в санузле и чистым полом в остальной части дома.

3. Необычные парковки

В Японии живет более 126 миллионов человек. Естественно, экономия места стала одной из главных проблем для местных жителей, и места на парковках — не исключение. Если вы приедете в торговый центр, вы наверняка наткнетесь вот на такие необычные места для парковок.

4. Майонез

Судя по ингредиентам, японский майонез ничем не отличается от обычного, но именно его применение делает японцев странными. В то время как весь остальной мир обычно использует майонез с бутербродами и салатами, японцы используют традиционный майонез Kewpie для… мороженого, чипсов и даже блинов.

5. Суперзонт

Когда к ливню присоединяется сильный ветер, обычный зонт бесполезен.

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Японцы решили эту проблему со свойственной им изобретательностью.

6. Девушки в лифтах

В западных странах лифтеры практически вымерли. В универмагах и отелях их уже не встретишь — так дешевле. Но в Японии эта потрясающая услуга все еще доступна.

7. Щенок из микроволновки

Суперзонт может защитить вас от дождя, но что вы будете делать, если вдруг станет холодно? Забудьте об одеялах! Япония придумала этого замечательного щенка, который вас согреет. Просто положите его в микроволновку — и вуаля!

8. Спать в офисе

Если в западном мире заснуть в офисе считается неприемлемым поведением, за что можно получить выговор или еще что похуже, то японская бизнес-культура позволяет сотрудникам офисов, которые так много работают, так называемый «инемури» — дремание на рабочем месте. Некоторые сотрудники даже имитируют инемури, чтобы их боссы подумали, что они очень много работают.

9. Японский виски

Вы когда-нибудь слышали о японском виски? Его обязательно стоит попробовать. Он доступен практически везде и быстро набирает обороты благодаря своему качеству. Бренд Suntory’s Hibiki недавно получил несколько наград как «лучший виски в мире».

10. Подставка под подбородок в метро

Японцы очень много работают, поэтому неудивительно, что иногда они засыпают прямо в метро.

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Чтобы поддержать голову, некоторые сонные трудоголики используют вот такое вот особое устройство.

11. Необычные добавки к мороженому

Японский извращенный вкус хорошо всем известен, но все же некоторые вещи поражают даже многое повидавших. Вот, например, вы бы захотели попробовать мороженое с кониной, кактусом, углем или осьминогом?

12. Прибор для исследования ушей

Итак, представьте, что однажды вы поняли, что вам срочно нужно заглянуть в собственные уши. Изображенное на фото вверху японское изобретение позволит вашей мечте сбыться. Благодаря специальному прибору можно узнать наверняка, где в слуховых каналах прячутся самые большие комочки серы. Вперед за ушными сокровищами!

13. Торговые автоматы

С первого взгляда большинство японских автоматов не особо отличаются от тех, которые можно увидеть в Европе или США. Однако стоит отметить их повсеместную распространенность и странное содержимое. Ведь в японских автоматах можно купить все — от предметов культа возле древних храмов на горе Фудзи до свежих яиц, блинчиков и батареек. А еще зонты и даже ношенное нижнее белье.

14. Дети-швабры

Да, вы прочитали все правильно. Дети-швабры. Просто дайте своему малышу возможность почистить дом, пока он ползает по полу.

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Этот комбинезончик со «встроенной» шваброй — еще одно безумное изобретение японцев.

15. Бесконечные пузырьки

Так много людей любят лопать пузырьки с воздухом на оберточной пленке для хрупких вещей. Японцы подняли это всенародное развлечение на новый уровень и придумали… бесконечные пузырьки, которые постоянно заполняются воздухом и которые можно лопать постоянно!

16. Самый короткий в мире эскалатор

Находится он в подвале универмага More’s в японском городе Кавасаки. У него всего пять ступеней, а высота — 83 см. Кто там говорил, что самые ленивые — это американцы?

17. Жуткий лес для самоубийств

Для многих лес — это место, где приятно прогуляться, понаблюдать за птичками или отдохнуть с друзьями у костра. Но в Японии даже тут не обошлось без странностей. Японский лес Аокигахара официально называется «лесом самоубийств». Он находится у подножья горы Фудзи. Деревья в этом лесу растут настолько плотно, что блокируют ветер, из-за чего здесь жутко тихо. Именно поэтому он стал популярным местом для самоубийств. По статистике, здесь каждый год расстается с жизнью около 100 человек.

18. Необычные вкусы Kit Kat

Вы ведь слышали про шоколадку Kit Kat, правда? А еще вы уже наверняка поняли, что японцы любят странные вкусы и ароматы. Что ж, они добрались и до Kit Kat. Как вам Kit Kat со вкусом печеной картошки и соевого соуса? А может, хотите попробовать Kit Kat со вкусом васаби? Кстати, эти, прости господи, шоколадки очень популярны в Японии.

19. Подушки для одиноких мужчин

Для тех японцев, у кого нет жены или подруги, местные компании изготавливают вот такие вот подушки.

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Что ж, по крайней мере, эта искусственная подружка никогда не будет с тобой спорить.

20. Подушки для одиноких женщин

Естественно, про одиноких женщин тоже не забыли.

21. Шрифт Брайля на пивных банках

При покупке банки пива в Японии на ней можно обнаружить вот такие странные символы. Это надпись шрифтом Брайля для слепых, которые тоже заслуживают радости в виде баночки прохладного пивка. Вот такая трогательная и обязательная для Японии забота об инвалидах по зрению.

22. Велосипеды, велосипеды и еще раз велосипеды

Из-за перенаселения и нехватки пространства велосипеды давно стали в Японии одним из самых удобных средств передвижения. Так что подобные зрелища в стране не редкость, особенно на вокзалах, у торговых центров и в других местах массового скопления народа.

23. Японские унитазы

Точнее, «японские супертуалеты». Это сидения для унитаза с функцией подачи воды, которая помоет… попу и гениталии. И хотя японцы уже давно привыкли к такой… кхм… заботе, иностранцев такой заряд в попу порой пугает.

24. Остров противогазов

К юго-востоку от Хонсю находится остров Миякедзима с активным вулканом Ояма. С момента его последнего извержения в 2005 году началась постоянная утечка ядовитого газа, из-за чего все жители острова вынуждены носить противогазы… постоянно!

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Если в воздухе замечается резкий подъем содержания серы, срабатывают сигналы тревоги.

25. Капсульные отели

Это, наверное, самое безумное в истории изобретение японцев, которое подхватил весь мир. Подобные «отели» впервые появились в Токио в 1979 году и с тех пор успешно обслуживают сотни тысяч клиентов — от занятых бизнесменов до пьяниц, которые боятся возвращаться домой поздно ночью.