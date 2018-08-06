Странные вещи, снятые беспилотниками

Порой поднимающиеся в поднебесье дроны запечатлевают то, что нам не дано увидеть. Так, в парке Salt Fork в Огайо (США) беспилотник снял нечто странное, что многие приняли за снежного человека. А какие ещё любопытные кадры случайно делают дроны?

1. Ютубер выпустил дрон полетать возле леса, но аппарат снял кое-что любопытное. Тогда оператор снизил беспилотник и приблизил его к наблюдаемому. Было похоже, что возле кромки леса стола женская фигура, которая то ли помахивала рукой, то ли причёсывалась.

2. Новостной дрон записывал видео о последствиях урагана в Вестминстере в Колорадо в США. Вместо особняка на кадрах был огромный кратер, а чуть позднее выяснилось, то здесь произошёл подстроенный взрыв. 59-летний владелец решился покончить с собой и открыл газ. Строение наполнилось газом и взорвалось, причём части обнаружили в двух кварталах поблизости.

3. Над кратером в городе Порт-Линкольн (Австралия) летал беспилотник местного ютубера, с друзьями находившегося на катере. Парни высматривали крабов, но вместо этого встретились с белой акулой. Это рандеву и запечатлел беспилотник.