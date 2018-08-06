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Странные вещи, снятые беспилотниками
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Странные вещи, снятые беспилотниками 

Рамблер 12 часов назад
Порой поднимающиеся в поднебесье дроны запечатлевают то, что нам не дано увидеть. Так, в парке Salt Fork в Огайо (США) беспилотник снял нечто странное, что многие приняли за снежного человека. А какие ещё любопытные кадры случайно делают дроны?
1. Ютубер выпустил дрон полетать возле леса, но аппарат снял кое-что любопытное. Тогда оператор снизил беспилотник и приблизил его к наблюдаемому. Было похоже, что возле кромки леса стола женская фигура, которая то ли помахивала рукой, то ли причёсывалась.
2. Новостной дрон записывал видео о последствиях урагана в Вестминстере в Колорадо в США. Вместо особняка на кадрах был огромный кратер, а чуть позднее выяснилось, то здесь произошёл подстроенный взрыв. 59-летний владелец решился покончить с собой и открыл газ. Строение наполнилось газом и взорвалось, причём части обнаружили в двух кварталах поблизости.
3. Над кратером в городе Порт-Линкольн (Австралия) летал беспилотник местного ютубера, с друзьями находившегося на катере. Парни высматривали крабов, но вместо этого встретились с белой акулой. Это рандеву и запечатлел беспилотник.
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