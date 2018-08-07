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Астронавт рассказал, что нашли на Луне
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Астронавт рассказал, что нашли на Луне 

Рамблер 8 часов назад
20 июля 1969 года произошло фантастическое событие, которое до сих пор овеяно слухами. Американский астронавт Нил Армстронг вышел из космического корабля «Аполлон-11» и ступил на поверхность Луны. После этого все начали говорить об скором и активном освоении спутника Земли, но внезапно лунные программы США и СССР закрыли. Что же произошло и почему люди перестали летать на Луну?
Правительство США прекращение лунной программы объяснило чрезмерной дороговизной. Но странно, что к тому моменту были не только были названы места посадок новых миссий, но и построены космические корабли и лунные модели, подготовлены лаборатории и полигоны, укомплектованы экипажи. Фактически основная масса денег уже была потрачена на подготовку, причём и сама подготовка были довольно интенсивной. Похоже, причина крылась не в деньгах. Но есть мнение, что проекты «Аполлон-18», «Аполлон-19» и «Аполлон-20» были не заморожены, а засекречены. Уильям Рутледж некоторое время назад ошарашил всех заявлением, что принимал участие в одной из этих миссий. По его словам, на обратной стороне спутника астронавты нашли гигантский объект длиной в 5 километров, походящий на сигару, и якобы это был разбившийся НЛО.
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