Как понять, что у вас завелся призрак

Вы верите, что в домах могут жить привидения? А как насчёт того, что призраки поселились в вашей квартире? Вот признаки, которые указывают, что в доме хозяйничает нечистая сила.

1. Постоянный шум. Конечно, звуки могут появляться по массе причин: находящиеся в общем коридоре соседи, неполадки с системой отопления или канализацией, шалости домашних питомцев и пр. Но если все системы в порядке, а дома и в коридоре точно никого нет, то, возможно, звуки издаёт призрак.

2. Электроника и свет ведут себя странно. Если лампочки включаются и выключаются сами по себе, телевизор и компьютер беспричинно сбоят, то не исключено, что ими управляет привидение. Но не лишним будет и диагностику приборов, ведь такое поведение может быть признаком банального износа.

3. Перепады температуры. Одна из самых очевидных причин перепада температуры в квартире — проблемы с отоплением или окнами, так что целесообразно убедиться, что они в полном порядке. Но иногда изменения температуры происходят из-за того, что в доме обитают существа из потустороннего мира.