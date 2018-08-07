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Как понять, что у вас завелся призрак
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Как понять, что у вас завелся призрак 

Рамблер 7 часов назад
Вы верите, что в домах могут жить привидения? А как насчёт того, что призраки поселились в вашей квартире? Вот признаки, которые указывают, что в доме хозяйничает нечистая сила.
1. Постоянный шум. Конечно, звуки могут появляться по массе причин: находящиеся в общем коридоре соседи, неполадки с системой отопления или канализацией, шалости домашних питомцев и пр. Но если все системы в порядке, а дома и в коридоре точно никого нет, то, возможно, звуки издаёт призрак.
2. Электроника и свет ведут себя странно. Если лампочки включаются и выключаются сами по себе, телевизор и компьютер беспричинно сбоят, то не исключено, что ими управляет привидение. Но не лишним будет и диагностику приборов, ведь такое поведение может быть признаком банального износа.
3. Перепады температуры. Одна из самых очевидных причин перепада температуры в квартире — проблемы с отоплением или окнами, так что целесообразно убедиться, что они в полном порядке. Но иногда изменения температуры происходят из-за того, что в доме обитают существа из потустороннего мира.
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