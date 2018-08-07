Мальчик в девочке: где дети меняют пол без операций

В XXI веке пластическая хирургия достигла небывалых высот и продолжает развиваться. Граждане развитых государств воспринимают смену пола как вполне нормальное явление, а вот в Доминиканской Республике это происходит по естественным причинам.

В этой стране девочки в период полового созревания вполне могут превратиться в мальчиков, и ученые объяснили, почему.

В отдаленной деревне Лас Салинас время от времени девочки до 12 лет фактически становятся мальчиками, и чаще всего именуют таких людей «гуэведочес».

Журналист Майкл Мозли поведал широкой публике о жизни юноши Джонни, ранее являвшегося девочкой.

После рождения у него не имелось первичных мужских половых признаков, поэтому и воспитывался он как девочка. Лишь в период созревания у мальчика, как, собственно, и у других гуэвердочес, опустились яички и появился пенис.

Джонни четко помнит, что раньше его звали Феличита, и в школу его одевали в красное платье, которое он жутко не любил. Ему казалось, что он находится не в своем теле, и быть девочкой ему не нравилось. Джонни хотелось дружить с мальчиками и играть в футбол, и его мечты сбылись, когда тело изменилось.

Однако после этого остальные дети стали относится к нему с опаской, а некоторые даже дразнили дьяволом.

Подобное произошло с девочкой Карлой, превратившейся в Карлоса после семи лет. Его мать отмечает, что ребенка всегда тянуло в игры для мальчиков, а с началом превращения у него активно развилась необходимая мускулатура.

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Чтобы выяснить, в чем секрет доминиканского феномена, сюда прибыла Джулианна Императо-МакГинли, сотрудник медицинского колледжа Нью-Йорка.

С 1970-х она наблюдала за жизнью местных детей, став свидетелем нескольких превращений. После этого ученый провела несколько лет за исследовательской работой, прежде чем смогла раскрыть эту тайну.

Как известно, пол ребенка испытывает зависимость от набора хромосом, которые находились в оплодотворившем яйцеклетку сперматозоиде.

Набор XX-хромосом отвечает за женский пол, а XY-хромосом — за мужской. В первые недели развития плода он не демонстрирует половых признаков, и лишь по истечении восьми недель на месте половых органов начинают формироваться их задатки в зависимости от доминирующих хромосом.

При наличии XY-хромосом формируются яички, тестостерон в которых влияет на выброс дигидротестостерона, а тот — на развитие пениса.

Формирование у мальчиков характерных половых органов нарушается, если у матери имеется недостаток фермента 5-альфа-редуктаза. Последний, как известно науке, ответственен за процесс преобразования тестостерона в дигидротестостерон.

В деревне Лас Салинас недостаток этого фермента передается генетически, а в других частях мира подобное встречается крайне редко. Мальчики, рожденные девочками, имеют мужской набор хромосом, который проявляется в ходе полового созревания.

Anews

Мощный выброс тестостерона в организме провоцирует развитие мужских половых органов и мускулатуры. Однако некоторые мальчики после взросления принимают решение остаться девочками и идут на операцию по смене пола.