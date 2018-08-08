Поразительные факты, удивляющие даже знатоков

Люди, умеющие блеснуть в обществе знаниями и поразить окружающих интересными, но малоизвестными фактами, вызывают восторг и восхищение. Хотите стать таким человеком? Тогда запомните это.

1. Альберт Эйнштейн мог стать президентом Израиля. В 1952 году ему предложили возглавить государство, но великий физик отказался.

2. В Древнем Египте серьги были мужским украшением, а проколотое ухо символизировало богатство.

3. Во времени Наполеона пуговицы пришивали на обшлага мундиров, чтобы отучить солдат вытирать нос рукавом.

4. После дождя все звуки слышны лучше. Дело в том, что капли заставляют опускаться на землю пыль и другие микроскопические частицы, находящиеся обычно в воздухе, которые затрудняют распространение звуковых волн.

5. В США провели исследование, которое показало, что ежегодно в стране умирает 7 000 пациентов, которые не смогли прочесть рецепты, выписанные врачами с плохим почерком. По этой же причине 1 500 000 человек принимают не те лекарства, которые на самом деле выписал доктор.

6. Пилотам строго запрещены усы и борода. Это защитная мера: в случае опасности пилоту придётся надеть кислородную маску, а усы и борода не позволят ей плотно прилегать к лицу.