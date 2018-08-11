Знак Бэтмена хотят поместить на карту Турции

В Сети активно подписывают петицию, которая призывает изменить границы турецкой провинции Батман.

Принадлежит эта весьма необычная идея Кемалю Атакану Кюрджа. Составив документ, он пояснил, что уверен в необходимости глобальных изменений в Батмане. Чтобы было от чего оттолкнуться, оригинал заявил, что можно начать хотя бы с границ провинции, название которой напоминает о герое популярных комиксов, Бэтмене.

Пользователи с удовольствием поддержали идею Кемаля о том, чтобы придать границам провинции очертания знака Бэтмена. Количество подписей и комментариев растет буквально с каждым часом и перевалило уже за 20 тысяч.

Рассчитывают ли люди, подписавшие необычную петицию, на то, что их требование и в самом деле может воплотиться в жизнь, или просто веселятся (документ и в самом деле выглядит шуткой), сказать с уверенностью трудно. Но в числе прочих комментариев есть и предложения не мелочиться и переименовать Батман в знаменитый Готэм.